Güßbacher Spiel fällt aus

Das Spiel der Bundesliga-Kegler des TSV Breitengüßbach am morgigen Samstag beim SKK Raindorf entfällt aufgrund von verletzungsbedingten Ausfällen. Spielleiter Robert Rammler hat bereits einen Nachholtermin festgesetzt. Die Partie findet nun am Samstag, 3. November, um 13 Uhr am Chambthaler Hof statt. red