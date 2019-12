Güßbacher in Würzburg

Die Regionalliga-Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach sind im Achtelfinale des Bayernpokals am heutigen Donnerstag (19.30 Uhr) bei den Tropics in der Würzburger Heuchelhofhalle zu Gast. Nach dem 87:70 in der Liga bei den Hellenen in München und vor dem Heimspiel am Samstag gegen Rosenheim geht es für die Mannschaft von Trainer Johannes Laub zum Tabellensiebten der 2. Regionalliga Nord. In der zweiten Runde des Bayernpokals bezwang die Truppe von Coach Ferdl Michel den Liga-Konkurrenten Fibalon Baskets Neumarkt mit 93:84. Natürlich fahren die Güßbacher als Favorit nach Unterfranken, genauso wie schon beim 64:46 gegen die BG Litzendorf (2. Regionalliga Nord) in der zweiten Runde. fd