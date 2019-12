Güßbach peilt Heimsieg an

Die U19-Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach (6.) empfangen am Sonntag (15 Uhr, Hans-Jung-Halle) den Tabellenletzten Nürnberg Falcons BC in der Gruppe Süd der Nachwuchs-Bundesliga (NBBL). Zuletzt verlor die Mannschaft von Trainer Kevin Kositz mit 65:94 in Frankfurt. Nürnberg blieb in sechs Spielen bislang sieglos. Im Nürnberger Kader stehen mit Kilian Dull und Finn Radina zwei ehemalige Spieler aus dem Bamberger Nachwuchsprogramm. Der TSV Tröster Breitengüßbach dürfte bestens motiviert sein, dieses wichtige Spiel für sich zu entscheiden. red