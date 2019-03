Gürtelprüfungen im Kickboxen und Karate erfolgreich abgelegt

In den Kursräumen des K-Fit-Fitnesscenters in Ludwigsstadt haben Gürtelprüfungen im Kickboxen und Karate stattgefunden. Der Shotokan Karate Rennsteig hatte sowohl in Thüringen (Bad Lobenstein) als auch in Oberfranken (Ludwigsstadt) Trainingseinheiten absolviert. Daher war auch der Andrang an Prüflingen dieses mal recht umfangreich.

Der neunfache Karateweltmeister und Träger des sechsten Dan, Harun-Veysel Elkol, prüfte akribisch seine Schützlinge, die sehr gute Ergebnisse erzielten. Beisitzer waren im Karate Gabriel Fehn (1. Dan) und Annemarie Christel (1. Kyu), und im Kickboxen Dorin Adam (1. Kyu).

Den höchsten Grad im Karate erhielt Leon Fehn aus Windheim, er ist jetzt Braungurtträger. Den höchsten Grad im Kickboxen erhielt Etienne Wohlfahrt aus dem thüringischen Bad Lobenstein.

"Eine Gürtelprüfung stellt nicht nur die nächsthöhere Stufe seiner Leistung dar. Sie zeigt sowohl den geistigen, als auch den menschlichen Aspekt des Reifeprozesses", sagt Prüfer und Trainer Harun-Veysel Elkol. red