Günther Werner will mit Taten überzeugen

Nach elf Wahlveranstaltungen in Haßfurt und den Stadtteilen zeigte sich Bürgermeister Günther Werner, Bürgermeisterkandidat der Wählergemeinschaft (WG) Haßfurt, von seinen Stadtratskandidaten sowie von der Resonanz der Bevölkerung sehr erfreut.

Ein starkes Team

Schon bei der Aufstellung der Liste habe er gespürt, dass sich ein starkes Team um ihn herum bilde, sagte er laut einer Mitteilung der WG. Den Hauptteil der Wahlveranstaltungen übernahm Günther Werner. Dabei sei es ihm wichtig gewesen zu zeigen, welche Ideen die Kandidaten zu seinen bei der Aufstellungsversammlung festgelegten vier zentralen Themen Klimaschutz und Energie, Verkehr und Mobilität, Wohnen sowie Gemeinschaft haben. Die Gäste der Wahlveranstaltungen konnten sich davon überzeugen, welche laut Werner "vernünftigen und praktikablen Ideen" dem zukünftigen Stadtrat als Aufgabe mitgegeben werden sollen. Einige Auszüge daraus sind: weiterer Ausbau der erneuerbaren Energie für Haßfurt, die Einführung eines Seniorentaxis für ältere und behinderte Mitbürger, neben weiteren neuen Baugebieten auch der Bau von preiswerten Mietwohnungen durch die Stadt, Ausbau der Nachmittagsbetreuung an der Nassachtal-Grundschule, barrierefreier Umbau des Bahnhofsumfeldes.

Beeindruckt zeigten sich die meisten Zuhörer laut WG-Angaben, als Werner weit über 40 Projekte aufzeigte, die in den letzten sechs Jahren erledigt wurden, wie zum Beispiel: die neue Verbindungsstraße in das Gewerbegebiet Ost, die Fortführung der Barrierefreiheit in den Straßen der Altstadt, die neuen Aufzüge, etwa an der Tiefgarage, die neuen Baugebiete "Westlich der Sailershäuser Straße" und in Uchenhofen, die Kinderkrippen in Osterfeld II und in Augsfeld, die Mensa bei Sankt Barbara und an der Grundschule in Sylbach, der Umbau der alten Güterhalle zum "Lokwerk" als Treffpunkt der jungen Leute ab 18 Jahren, die Attraktivitätssteigerung von Haßfurt durch neu eingeführte Veranstaltungen wie das Marktplatzfest, das Abendlicht oder das Literaturfestival, und nicht zuletzt die Brötchentaste, die freies Parken für 30 Minuten in der Kernstadt erlaubt.

Zur geplanten Sporthalle

Bei der neuen Sporthalle stellte der Bürgermeister klar, wie es zum Ergebnis der Ausschreibung kam und dass der neue Standort bodentechnisch überprüft wurde und jetzt freigegeben sei. Der Bauantrag ist bereits eingereicht.

Die WG weist darauf hin, dass die erfolgreichen Projekte auch unter www.wg-hassfurt.de angesehen werden können. red