Günther Werner folgt auf Ulrich Abele nach

Benefizkonzert am 8. Juli



Der Lions-Club Forchheim hat einen neuen Präsidenten: Dekan Günther Werner tritt die Nachfolge von Ulrich Abele an.Das erfolgreiche Präsidentschaftsjahr von Abele war laut Pressemitteilung geprägt von Engagement in den Bereichen Jugend, Familie und Soziales. Der Erlös der jährlich stattfindenden Krapfenaktion kam der Arbeiterwohlfahrt Forchheim zugute. Der Lions-Flohmarkt sowie der Glühwein- und Plätzchenverkauf waren weitere Aktionen, mit denen wohltätige Organisationen in und um Forchheim unterstützt wurden.Das Leitmotiv von Dekan Günther Werner im neuen Präsidentschaftsjahr lautet: "Menschen im Blick". Der Fokus werde dieses Jahr auf den Bereich "Mensch und Kirche" gerichtet.Der Lions-Club Forchheim, der dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, lädt am Sonntag, 8. Juli, in Kooperation mit der Bläserphilharmonie Forchheim zu einem Benefiz-Open-Air-Konzert auf der Waldwiese des Geländes der Lebenshilfe Forchheim ein. Der Erlös kommt der Lebenshilfe Forchheim zugute. Einlass: 16 Uhr, Beginn 17 Uhr, Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich. red