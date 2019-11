Günther Fischer liest beim Kunstverein

Nur eben "Glück gehabt" oder einfach nur glücklich? Kommt ganz auf die Perspektive an. Die VHS lädt ein zu einer Lesung mit dem Titel "G-wie Glücksfaktor" mit Günther Fischer. Die Lesung am Mittwoch, 20. November, beginnt um 19.30 Uhr, in der KKV-Galerie im Kreiskulturraum, Siechenangerstraße 13 in Kronach. Anmeldungen bei der VHS unter Telefon 09261/6060-0 oder online (www.vhs-kronach.de). red