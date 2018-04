Günter Scholz Sieger beim Schnauzturnier

Dass das Kartenspiel "Schnauz" beim Wanderclub sehr beliebt ist, das stellte die Teilnehmerzahl von 31 unter Beweis. Davon angezogen wurden auch Nichtmitglieder. In der Pizzeria "am Markt" wurde unter der Leitung von Georg Trautmann zweieinhalb Stunden gekartet. Fünf Spielrunden bedeuteten Spannung pur und auch die jeweilige Auslosung für die Zusammensetzung der Tische war aufregend. Am Ende stand der Sieger mit Günter Scholz fest. Auf den zweiten Platz kam Doris Popperl vor Franz Will auf dem dritten Platz. "Nüsskarter" wurde Kathrin Gratz, was ihr eine Tüte Nüsse einbrachte. che