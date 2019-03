Günter Schardt nun Ehrenvorsitzender

Einen neuen, jungen Vorsitzenden hat der Geflügelzuchtverein mit Jörg Stettner, nachdem sich Günter Schardt aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl stellte. Jener wurde in Anerkennung seiner Verdienste zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Zwei Jahrzehnte fungierte Schardt als Zweiter und Dritter Vorsitzender, seit 1997 schließlich war er Vorsitzender. In seiner Rückschau erinnerte er besonders an den Taubenmarkt im FC-Sportheim - ein voller Erfolg mit großem Zuspruch aus der Bevölkerung - und dankte allen Helfern für ihre Mitarbeit.

Die sechs aktiven Züchter schnitten in der vergangenen Ausstellungssaison gut ab; sie erzielten als Bewertungen viermal "hervorragend" und 45-mal "sehr gut". Vereinsmeister wurde Günter Schardt.

Das Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzender Jörg Stettner, Zweiter Vorsitzender Tobias Friedrich, Schriftführer Lorenz Stettner, Kassierer Tobias Friedrich, Stellvertreterin Daniela Friedrich, Jugendleiter Lorenz Stettner, Zuchtwart Günter Schardt, Inventarwarte Frank Mahr und Karl Nemmert, Kassenprüfer Karl-Heinz Fischer und Karl Nemmert. Den Beirat bilden Dietmar Werner, Daniela Friedrich und Frank Mahr.