Günter Lokies feierte seinen 80.

Klaus-Peter Wulf



Seinen 80. Geburtstag feierte Günter Lokies in Mannsflur . Geboren in Ostpreußen fand er durch die Flucht und Vertreibung zusammen mit seiner Familie in Oberfranken eine neue Heimat. Günter Lokies arbeitete bis zu seiner Rente in der Storchenmühle. Nicht fehlen durften zum 80. des Vaters Sohn Reinhard und Tochter Ingrid mit Ehemann Hans Bauer . Das Familienglück machen vier Enkel und drei Urenkel perfekt. Die Glückwünsche der Kirche sprach Pfarrer Hans-Jürgen Müller aus. Bürgermeister Franz Uome überbrachte die Glückwünsche der Marktgemeinde Marktleugast zum Ehrentage.