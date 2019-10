Günter Lipp erzählt über die Kirchweih

Zum Thema Kirchweih lädt der Heimatverein Pfarrweisach am Montag, 18. November, um 19.30 Uhr ins Gasthaus Eisfelder ein. Kreisheimatpfleger Günter Lipp (Frickendorf) wird über die Geschichte, das Brauchtum und die Besonderheiten referieren, schreibt Zweiter Vorsitzender Hermann Weidner in der Einladung. Unter anderem auch auf die Besonderheit im Dialekt, dass es von Ebern aus im nördlichen Haßbergkreis und im Hofheim Raum "Kirwa" oder "Kirba" heißt, südlich von Ebern und an der Mainachse dagegen "Kerwa". Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei, Spenden werden entgegen genommen. alc