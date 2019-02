Günter Fischer zum Ehrenmitglied der Wolfsdorfer Feuerwehr ernannt

Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft, das 125-jährige Bestehen der Wehr im Jahr 2023 sowie Planungen für das neue Feuerwehrhaus standen im Mittelpunkt der Jahresversammlung der Feuerwehr Wolfsdorf im Vereinsheim "Alte Schmiede".

Vorsitzender Thomas Geuß blickte auf das Vereinsjahr zurück. Der Vorsitzende lobte das harmonische Miteinander der Wolfsdorfer Vereine bei der Kirchweih. "Wie gut das Verhältnis ist, zeigt, dass bei der Versammlung der Feuerwehr von jedem Verein mindestens ein Vorsitzender anwesend ist", betonte Geuß.

Es folgte eine Auszeichnung für ein verdientes Mitglied. Günter Fischer erhielt aus den Händen von Thomas Geuß und Alexander Heller eine Urkunde und darf sich ab sofort Ehrenmitglied nennen. Fischer betonte, dass er bereits mit zwölf Jahren in der Feuerwehr aktiv war.

Kommandant Alexander Heller sprach von 58 aktiven Feuerwehrleuten, wovon 19 weiblichen Geschlechts seien. Zu drei Einsätzen musste die Wehr ausrücken, wobei es sich bei zwei Einsätzen um falschen Alarm handelte. Eine Mannschaft nahm am Erwachsenenleistungsmarsch in Forchheim teil. Eingedenk der Tatsache, dass die Truppe nur einmal dafür trainierte, sei man mit einem vierten Platz in einem Teilnehmerfeld von 66 Mannschaften doch sehr zufrieden, sagte der Kommandant.

Jugendleiterin Lena Schwarz verlas ihren Tätigkeitsbericht. Die Jugendwehr bestehe derzeit aus nur vier Jungen, da im vergangenen Jahr zwei Jugendliche in die Hauptwehr aufgenommen wurden.

Es folgte der Kassenbericht von Christian Zipfel. Die beiden Kassenprüfer Irmgard Hümmer und Florian Nüßlein bescheinigten eine tadellose Kassenführung.

Folgende Termine wurden bekanntgegeben: Freitag, 8. März, Preisschafkopf-Turnier in der Alten Schmiede; Donnerstag, 2. Mai, Floriansgottesdienst in Bad Staffelstein. Außerdem wird das Heldengedenken besucht, zusammen mit der Soldatenkameradschaft das Johannisfeuer abgehalten und mit den beiden Ortsvereinen von Freitag, 30. August, bis Montag, 2. September, das Kirchweihfest gefeiert.

Alexander Heller zeigte Pläne für den Bau des neuen Feuerwehrhauses. "Für die Vorbereitungen wurde ein Arbeitskreis gegründet, der aus neun Personen besteht", sagte der Kommandant. Ein weiteres Thema war der Datenschutz. Hierzu wurden Formulare zum Einverständnis und Verwendung der Mitgliedsdaten für Vereinszwecke ausgegeben.

Zum 125-jährigen Bestehen der Wehr im Jahr 2023 einigte man sich, erst mit den Vorbereitungen zu beginnen, wenn die Planungen zum neuen Feuerwehrhaus abgeschlossen sind. Ansprechpartner für das Vereinsheim ist in diesem Jahr Stefan Bornschlegel. Er gab auch gleich einen Termin für die Dorfgemeinschaft bekannt. Von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. September, findet eine Busfahrt nach Birkenhördt statt. Denn heuer jährt sich die Evakuierung der Birkenhördter Bürger nach Wolfsdorf zum 80. Mal. thü