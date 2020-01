Günter Fechner regiert Sebastiani-Schützen

Traditionell wurden bei den Sebastiani-Schützen am Abend vor dem Dreikönigstag die neuen Schützenkönige gekürt. Vorab waren die Altkönige unter den Marschklängen der Blasmusik und mit Fackeln abgeholt und ins Schützenheim begleitet worden. An zwei Schießtagen hatten insgesamt 84 Schützen am Königsschießen teilgenommen, darunter 60 Luftgewehr- und 24 Kleinkaliberschützen. Nachdem den ehemaligen Königen im voll besetzten Schützenheim eine Erinnerungsnadel übergeben worden war, erfolgte die Übergabe der von den 80-jährigen Mitgliedern Graf Hanfried von Bentzel, Ludwig Lang, Ferdinand Sitzmann und Richard Gügel gestifteten Pokale.

Die Pokale holten sich Nina Freund (238,4-Teiler), Alexander Fechner (169,1), Ines Weiss (83,4) und Armin Wagner (112).

Den besten Schuss, der ihr den Riesen-Serrano-Schinken einbrachte, hatte Lisa-Marie Löblein mit einem 36,0-Teiler abgegeben. Der Hochzeitspokal von Marius Amer ging an Christian Kalb (181 Teiler), den Wanderpokal der Jugend holte sich Jan Wagner mit einem 139,4-Teiler.

Höhepunkt des Abends war die Inthronisierung der Könige durch Vorsitzende Elfriede Lindenberger und Abteilungsleiter Thomas Mauser. Schützenkönigin wurde Maria Wagner mit einem 209,6-Teiler. Sie verteidigte ihren Titel vom Vorjahr. Bei den Herren gewann Günter Fechner den Titel mit einem 240,7-Teiler. Als Jugendkönigin wurde Nina Freund (496,7 Teiler) gekürt. Den Titel bei den KK-Schützen errang Stefan Lorz (40 Teiler).

Den Hauptpreis des Gabentisches erzielte bei den Luftgewehrschützen Alexander Fechner (27,2 Teiler) und bei den Jungschützen Jan Wagner (44,5). Bei den KK-Schützen hatte Walter Lippert mit 139 Ringen die erste Wahl am Gabentisch. red