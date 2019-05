Günter Buchholz feierte seinen 80. Geburtstag

Im Kreise von Freunden und seiner Familie konnte Günter Buchholz seinen 80. Geburtstag feiern. Seitens des Marktes Küps gratulierte Zweite Bürgermeisterin Helga Mück und überreichte dem Jubilar ein kleines Präsent.

Der gebürtige Berliner kam bereits 1979 mit seiner Frau Ingrid und Tochter Susanne in die Marktgemeinde und gründete hier die Massagepraxis an der Rodach, wo er bis zu seinem Ruhestand als Masseur und medizinischer Bademeister arbeitete. Später wurde die Praxis von seiner Tochter Susanne geführt, die den Stab vor kurzem an Jessica Wojak weiterreichte.

Nun genießt Günter Buchholz in seinem Garten die Natur und freut sich besonders über Besuche seiner Enkelin Sarah. Zahlreiche Gratulanten wünschten dem Jubilar Günter Buchholz noch viele weitere glückliche Jahre. red