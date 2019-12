Günstiges zu kleinen Preisen

Am 7. Dezember findet im Ladentreff im evangelischen Johann-Eck-Gemeindehaus, Goethestraße 11 a, von 9 bis 13 Uhr ein Weihnachts-Schnäppchenmarkt statt. Besucher können sich mit Türkränzen, Christbaumkugeln, Lichterketten und mehr eindecken. Außerdem gibt es Haushaltsgegenstände, Kleingeräte, Spielsachen und Nützliches zu günstigen Preisen. Darüber hinaus lädt Christine Flauder, Patin des Ladentreffs, von 9 bis 13 Uhr zum Adventsfrühstück ein. Ebenfalls an diesem Tag werden von 9 bis 13 Uhr die gespendeten Weihnachtsbäume des Lions-Hilfswerks an bedürftige Personen auf dem Vorplatz des Gemeindehauses abgegeben. red