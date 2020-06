Günstigere Fahrpreise und ausgeschiedene Gemeinderäte

In der ersten Arbeitssitzung des neuen Gemeinderates waren weitreichende Beschlüsse zu fassen. Vor allem ist dem anhaltenden Kindersegen in Kindertagesstätte und Grundschule Rechnung zu tragen. Und zum anderen ging es um die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Zu Beginn holte Bürgermeister Jochen Hack die Würdigung der zum 30. April 2020 ausgeschiedenen Kommunalpolitiker nach. Hack dankte dem vormaligen Zweiten Bürgermeister und langjährigen Gemeinderat Friedrich Linz sowie den Gemeinderäten Günter Stark, Thomas Dotterweich, Elke Hösch, Norbert Starklauf und Manuela Schönhofer für ihr bürgerschaftliches Engagement sowie die kollegiale und sachorientierte Zusammenarbeit.

Die Freude über den nach vielen Jahren errungenen Anschluss an das Bamberger Stadtbussystem wurde - wie berichtet - durch hohe Fahrpreise getrübt: 3,70 Euro für die Einzelfahrt in der Preisstufe 3 des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg erschien den Pettstadtern doch recht hoch. Umgehend bemühte sich Bürgermeister Jochen Hack um den Wechsel in einen günstigeren Tarif. Und da ist nun Erfolg zu vermelden: Wenn der kalkulierte Einnahmeausfall in Höhe von 150 00 Euro pro Jahr durch die Kommune gedeckt wird, dann verbilligt sich das Einzelticket auf 2,60 Euro. Günstiger werden folglich auch die 10er Streifenkarte für Erwachsene, die Mobi Card 7 Tage, das Jahresabo sowie die Monatskarten für die Schüler. Der Gemeinderat stimmte der Übernahme von 10 000 Euro zu, 5000 Euro Kostenbeteiligung entfallen auf den Landkreis Bamberg. Die Tarifänderung wird nach Auskunft von Bürgermeister Hack voraussichtlich zum 1. September 2020 in Kraft treten.

In einer zweitägigen Klausur will sich der Gemeinderat mit der Frage beschäftigen, wie kurz- oder mittelfristig der steigende Raumbedarf von Kinderkrippe, Kindergarten und -hort gedeckt werden kann. Ergebnisoffen, ohne Denkverbote, soll das Problem erörtert werden, wünschte sich der Bürgermeister. Die turnusmäßige Befragung der in Pettstadt wohnenden Eltern sowie ein Reserveaufschlag von zehn Prozent und die Berücksichtigung des Bevölkerungszuwachses im Neubaugebiet "Obere Lehenteile" zwingen die Gemeinde, das Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen zu erhöhen. Aber auch die Schulkindbetreuung wird zunehmend gefragt: Wo jetzt in einem erst 2019 bezogenen Anbau an der Grundschule 67 Kinder nach dem Unterricht begleitet werden, steigt der Bedarf in Bälde auf 85. Das Angebot erfreue sich wachsender Beliebtheit bei Kindern und Eltern, stellte Bürgermeister Hack fest. Dabei würdigte er die erfolgreiche Arbeit des reihum beliebten Hortteams. Auch die Schulleitung begrüßt die deutliche Verbesserung der Raumsituation. Kein Wunder, dass der Wunsch nach Ferienbetreuung wächst.

Zur Erweiterung des Horts an der Grundschule um zwei Räume für die Hausaufgabenbetreuung und einen zur Intensivarbeit - zusammen etwa 120 Quadratmeter Nutzfläche - stellte der Gemeinderat unlängst die Weichen: Gebilligt wurden die Pläne zur Vergrößerung und Ertüchtigung der Grundschule, die vom Bamberger Architekten Frank Nickel ausgearbeitet worden waren.

Multifunktionsraum

In der Optik des neuen Hortgebäudes soll zum Pausenhof hin ein rechtwinkeliger, die Qualität steigernder Anbau an die Turnhalle und das Schulgebäude entstehen. Darin findet sich das künftige Lehrerzimmer sowie ein Multifunktionsraum, der sowohl als Klassenzimmer genutzt werden kann, aber auch zur Vergrößerung der Pausenhalle bei Veranstaltungen. Das bisherige Lehrerzimmer im Obergeschoss wird aufgegeben, so dass dort ein Raum für den Förderunterricht eingerichtet werden kann. Dem Architekten war es wichtig, die Vielschichtigkeit des Standortes zu betonen und die Funktionalität zu stärken. Über das Flachdach des Anbaus und eine neue Außentreppe lässt sich dann auch der geforderte zweite Flucht- und Rettungsweg herstellen. Der Gemeinderat stimmte dem Plan zu und beauftragte die Gemeindeverwaltung, das Projekt dem Landratsamt und der Bezirksregierung zur Genehmigung und Bezuschussung vorzulegen. Die Erweiterung wird mit rund 950 000 Euro veranschlagt. Im zweiten Bauabschnitt geht es um die Sanierung der bestehenden Schulräume und den Einbau einer neuen Brandmeldetechnik. Hierfür ist mit rund 550 000 Euro Kosten rechnen. Auf 570 000 Euro kommt voraussichtlich die Fassadenerneuerung mit Wärmedämmung von Schulhaus und Turnhalle. Insgesamt wird die Gemeinde in den nächsten sieben Jahren 2,3 Millionen Euro in die Grundschule investieren. Es wird mit etwa 60 Prozent Zuschuss vom Staat gerechnet und man hofft, von einer Sonderförderung zu profitieren - das wären gut 200 000 Euro.