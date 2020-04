Güllefässer mit Wasser füllen

Nur wenig Regen in den vergangenen Wochen, Wind und Sonne - die Wiesen und Wälder trocknen aus: "Mit jedem warmen Tag ohne Regen steigt die Wald- und Flächenbrandgefahr im Landkreis", sagt Kreisbrandrat Timm Vogler. "Es genügt ein Funke und schon fangen trockenes Gras auf den Wiesen und Feldern oder dürre Zweige in den Wäldern Feuer." Das Landratsamt Lichtenfels und Kreisbrandrat Timm Vogler appellieren an alle, die unter Beachtung der Ausgangsbeschränkungen in den Wäldern unterwegs sind, äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober gilt ohnehin ein Rauchverbot im Wald. Landratsamt und Kreisbrandrat bitten wegen der erhöhten Waldbrandgefahr zudem die Landwirte im Landkreis, leerstehende Güllefässer mit Wasser zu füllen, um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein und damit schnellstmöglich löschen zu können. red