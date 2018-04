Gülle läuft nach Zusammenstoß aus

Nach einem Überholvorgang kam es am Donnerstagnachmittag auf der Staatsstraße 2205 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor mit Anhänger. Dabei trat auch Gülle aus und es entstand erheblicher Sachschaden, berichtet die Polizeiinspektion Coburg.

Eine 43-jährige Audi-Fahrerin befuhr gegen 13.30 Uhr die Staatsstraße 2205 von Baiersdorf in Richtung Wiesenfeld und befand sich hinter mindestens zwei Fahrzeugen, darunter auch einem Laster. Vor der Fahrzeugreihe fuhr ein Traktor, der Gülle transportierte. Während der 18-jährige Landwirt nach links auf einen Feldweg abbog, war die Frau in ihrem Q7 bereits beim Überholen und fuhr letztendlich gegen den Gülleanhänger. Durch den Aufpralls lief Gülle aus und verteilte sich sowohl in angrenzenden Feldern als auch in einem Kanal. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Der entstandene Sachschaden steht mit rund 70 000 Euro zu Buche, wobei am Q7 wirtschaftlicher Totalschaden entstand und dieser abgeschleppt werden musste. Aufgrund der ausgetretenen Gülle war auch die Technische Gewässeraufsicht Coburg vor Ort. Diese erhielt bei der Beseitigung des Düngemittels Unterstützung von umliegenden Landwirten. red