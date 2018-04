Guckl doch nach!

Junge Leute in der Redaktion versuchen sich eifrig am Texteschreiben. Denn Zeitungstexte sind keine Aufsätze, wie sie im Deutschunterricht verlangt werden. Die Kollegen tun alles, die Verunsicherung nicht zu groß werden zu lassen. Ja, Alltagssprache ist erlaubt in der Zeitung. Wir wollen ja verstanden werden, nicht mit unserem Fremdwortschatz beeindrucken. Mag ja sein, dass junge Leute sich gern in den Diskurs begeben, während die Älteren einfach nur was zum Thema sagen würden. Über Kommaregeln gibt es aber nicht viel zu diskutieren. "Ganz einfach", sagt der Kollege. "Zwischen zwei gebeugte Verben kommt ein Komma." Der Schüler schaut fragend. "Was ist denn ein gebeugtes Verb?" Der langgediente Redakteur kapituliert und holt den jungen Kollegen, frisch von der Uni. Der lässt sich das Problem schildern und sagt zum Schüler: "Google's halt". sb