Guardiola ist neuer Puma-Partner

Der Sportartikelhersteller Puma gab kürzlich die langfristige Partnerschaft mit Pep Guardiola bekannt, dem Trainer von Manchester City. Diese individuelle Vereinbarung erfolgt kurz nach der Markteinführung der ersten Puma-Manchester-City-Trikots und unterstreicht das Engagement beider Partner, die Zusammenarbeit über ein klassisches Sportsponsoring hinaus zu etwas Besonderem zu entwickeln.

Guardiola wird den Angaben des Konzerns zufolge die Produkte des Herzogenauracher Sportartikelherstellers sowohl auf als auch neben dem Platz tragen und zusätzlich Puma Football mit seiner technischen Expertise bei der Entwicklung von Bekleidungs- und Schuhinnovationen unterstützen. Darüber hinaus wird er als Markenbotschafter in verschiedenen Kampagnen mitwirken.

Innovativer Fußballstil

In 16 Jahren als Fußballprofi und Trainerstationen beim FC Barcelona, dem FC Bayern München und aktuell Manchester City konnte Pep bisher 41 große Titel gewinnen. Mit seinem innovativen Fußballstil begeistert er Fans auf der ganzen Welt. "Ob damals als Spieler oder jetzt als Trainer - Pep hat eine unglaubliche fußballerische Intelligenz und den ständigen Drang zu lernen und sich und andere zu verbessern", so Johan Adamsson, Director of Sports Marketing & Sports Licensing bei Puma.

Guardiola über die neue Partnerschaft: "Ich freue mich sehr, Teil der Puma-Familie zu sein. Ich verlange immer absolute Höchstleistung und freue mich darauf, die Zukunft von Puma so zu gestalten, dass sie den Anforderungen des modernen Spiels gerecht wird." red