Mit der Vorspeise geht es los: Guacamole, eine Avocadocreme. Ja, die Avocado kommt aus der mexikanischen Küche, hat eine längere Anreise gehabt, räumt Derrer ein. Aber wir haben Winter. Da ist unsere Auswahl hier doch ein bisschen beschränkt. Die Avocado hat unter anderem viele ungesättigte Fettsäuren, viele Vitamine und Mineralien, soll Alterungsprozessen vorbeugen.

Das Rezept: Zu einer reifen Avocado zwei Teelöffel Zitronensaft geben, dazu 100 Gramm Frischkäse, eine Knoblauchzehe, Salz und Pfeffer, alles pürieren. Dann mit dem Mehrwegspritzbeutel auf frisches Vollkornbrot oder Pumpernickel geben, mit Chillifäden garnieren. "Worauf achten wir beim Käsekauf", fragt Derrer in die Runde. "Darauf, ob der Käse aus Bayern kommt." Das sieht man an einem Aufdruck auf der Rückseite: BY für Bayern.