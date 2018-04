"Gschnittna Hosn" backen

Man nennt sie Krüpfküchla, Schürzkuchen, "Dürra Küchla" und "geschnittene Hasen" bzw. "gschnittna Hosn": Die Rede ist von den Harischen, einem vor allem in Oberfranken beliebten Traditionsgebäck, das bei Kirchweih, Hochzeiten, Konfirmation, Kommunion und anderen festlichen Anlässen nicht fehlen darf. Einige Direktvermarkter bieten sie auch schon ganzjährig an. Bei einem Backabend des Gartenbauvereins Burkheim am Mittwoch, 18. April, wird Brigitte Schierwagen aus Weismain in Theorie und Praxis über die Herstellung des Gebäcks informieren, dessen Geschichte bis zu den alten Römern zurückreicht. Bereits sie sollen eine Art Schmalzgebäck gekannt haben, das über die frühe Klosterbäckerei als Kirchweih- und Brauchtumsgebäck nach Nordeuropa kam. Schierwagen wird mit den Teilnehmern Harische backen. Der kulinarische Abend beginnt um 18 Uhr im Vereinsraum der ehemaligen Schule. Wer dabei sein möchte, melde sich bei der Gartenbau-Vorsitzenden Walburga Kraus unter Telefon 09572/382145 an. bkl