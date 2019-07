GS Tettau holt Rang 2

Was kann man alles auf einem bayerischen Bauernhof erleben? Mit einem Fotowettbewerb des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sollten die schönsten Erlebnisse eingefangen werden. Aus über 200 eingesendeten Schnappschüssen wurden per Online-Voting die 100 besten ausgewählt und prämiert. Dabei gewann das Foto "Unser Freund Nandur" von Petra Weber-Eichhorn aus dem Landkreis Kronach mit 66 113 Stimmen den zweiten Platz. Die Lehrerin gewann zusammen mit ihrer Grundschulklasse aus Tettau ein besonderes Bauernhof-Erlebnis. Anfang Juli lösten die Kinder den gewonnenen Vormittag bei Erlebnisbäuerin Rosa Zehnter auf deren landwirtschaftlichen Betrieb in Stockheim ein. red