Über 200 Grußkarten im Wert von 468 Euro hatte eine amtsbekannte Kronacherin am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße dabei. Weil sie keinen Kaufbeleg vorweisen konnte, ermittelten Polizisten, dass sie die Karten aus einem Geschäft in unmittelbarer Nähe gestohlen hatte. pol