Gruseln bei Kerzenschein

Am Donnerstag um 18 Uhr finden erstmals "Abendgeschichten bei Kerzenschein" im großen Saal des Fränkische-Schweiz-Museums statt. Für den Beginn der neuen Literaturreihe "Abendgeschichten bei Kerzenschein", die ab sofort jährlich im Herbst/Winter im Fränkische-Schweiz-Museum stattfindet, bringt die "Literaturbühne" unter der Leitung von Rainer Streng Sagen und Legenden aus der Fränkischen Schweiz zu Gehör. In unserer technisierten und aufgeklärten Welt hat die Faszination des Unheimlichen und "Sagenhaften" immer noch einen festen Platz. Mit solchen Geschichten aus dem Bereich der Fränkischen Schweiz hat sich der Forchheimer Schauspieler und Regisseur Rainer Streng beschäftigt. Ganz im Sinne alter Geschichtenerzähler wird er die Tradition des abendlichen Zusammensitzens und Geschichte nerzählens aufleben lassen. Musikalisch wird Streng von dem Allroundmusiker René Kraus an "sagenhaften" Instrumenten begleitet. Die Karten kosten stilecht zweimal 6,66 Euro also pro Karte 13,32 Euro. Karten können vorbestellt werden unter Tel. 09242/741 70 90 oder an der Abendkasse gekauft. Einlass ist ab 17.16 Uhr. Es gibt Glühwein und Gebäck. red