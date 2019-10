Gruselige Party zu Halloween

Unter dem Motto "Neunkirchen bei Nacht - die etwas andere Halloweenparty" findet am morgigen Freitag, 25. Oktober, eine Veranstaltung für Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse in der Marktbücherei St. Michael am Zehntplatz statt. Die Kolpingjugend Neunkirchen und das Büchereiteam haben sich für die jungen Besucher ein spannendes Programm ausgedacht: Nachtwanderung, Gruselgeschichten, gruselige Snacks und Basteleien. Anmeldungen sind erbeten per E-Mail an anmeldung@kolpingjugend-neunkirchen.de. red