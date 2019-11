Gruselige Gesichter in Gelb

Kronach — Am letzten Tag im Oktober wurde es unheimlich. Den Höhepunkt des schaurig-schönen Halloween-Treibens bildete der gestrige Donnerstag, als zahlreiche mystische Gestalten durch die Straßen zogen. Bei Einbruch der Dunkelheit klingelten auch im Landkreis wieder Hexen, Gespenster, Skelette, Vampire und böse Feen an der Haustür und erwarteten für ihren Spruch "Süßes oder Saures" süße Leckereien. Doch die "düsterste Nacht des Jahres" wollte gut geplant sein. Viele Kinder und Erwachsene bereiteten das gruselige Spektakel mit viel Phantasie und Ideenreichtum vor. Sie dekorierten das Haus und machten Lampen aus ausgehöhlten Kürbissen - so auch die Jungen und Mädchen des Kronacher Caritas-Kinderhorts, zusammen mit ihren Eltern.

Gerne waren diese der Einladung des Horts gefolgt, gemeinsam einen fröhlichen Halloween-Vorbereitungs-Nachmittag zu verbringen; mit viel Spaß und jeder Menge toller Ideen für das Verzieren und Einschnitzen von Kürbisgesichtern.

Furchterregend und freundlich

Während sich die meisten für die traditionelle "furchterregende" Fratzen-Variante mit abfallenden Mundwinkeln und Zahnlücken entschieden, wählten manche freundlich lachende Gesichter. Andere wiederum wagten sich auch an ganz andere Motive, mit denen sie die Kürbisse rundum reichlich verzierten.

Zunächst einmal mussten hierfür die Deckel vorsichtig abgeschnitten werden, um das Fruchtfleisch anschließend mit einem Löffel herauszukratzen. Dann ging es an das Verzieren, wobei der Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt war. Mit Messern und anderen Haushaltsgeräten entstanden viele finster oder lustig dreinschauende Gesellen.

Nach getaner Arbeit, gab es für alle zur Stärkung leckeren selbst gebackenen Kuchen und Tee.

Voller Stolz trugen die kleinen Künstler ihre Prachtexemplare nach Hause, die natürlich noch Teelichter im Inneren erhielten. In der Halloween-Nacht schmückten die "beleuchteten" Kürbisse dann so manchen Hauseingang, um alle Geister & Co. willkommen zu heißen.