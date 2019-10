Hallerndorf 23.09.2019

Gruppenkonzert in Hallerndorf

In der Mehrzweckhalle der Schule in Hallerndorf findet am Samstag, 5. Oktober, das Gruppenkonzert der Sängergruppe Forchheim-West unter dem Motto "Lieder durch Raum und Zeit" statt. Neben dem gastgebe...