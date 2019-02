Gruppe sucht neue Aktion

Die "I Have A Dream"-Group Kirchlauter sucht ein neues Spendenziel für ihre Pfandbox-Aktion in Ebern. Sie läuft nach Auskunft der Gruppe unter dem Motto "pfandtastisch helfen".

Verschiedene integrative sowie inklusive Projekte für und mit der Lebenshilfe Ebern konnten aufgrund der Aktion "pfandtastisch helfen" durch die "I Have A Dream-Group" organisiert werden. So beispielsweise ein integratives Kochen, eine gemeinsame Lama-Tour und ein Theaterbesuch mit dem städtischen Kindergarten "Regenbogen".

Im April 2015 lief die Aktion bei Edeka Rother in Ebern an. Mit einer an den Leergutautomaten montierten Pfandbox erhält der Kunde die Möglichkeit, seinen Leergutbon in die Pfandbox zu werfen und somit den Wert des Bons für gemeinnützige Projekte zu spenden.

Bisher kamen im Edeka Rother dadurch rund 5800 Euro zur Finanzierung von Projekten mit der Lebenshilfe Ebern zusammen. Aufgrund des Umzugs der Schule und Tagesstätte, dem Hauptspendenziel der Pfandbox, möchte die Gruppe die Box ab Februar für die Vereine und Organisationen der Eberner Gemeinde öffnen. Konkret soll es dann ein- oder zweimal jährlich eine Ausschüttung der Spenden an verschiedene Projekte von Vereinen oder Organisationen geben. Projekte zu Themen wie Inklusion, Integration, Gemeinschaft, Kinder und Jugendarbeit können sich ab sofort mit geplanten Aktionen oder Anschaffungen melden.

Beschreibung ist wichtig

Die Gruppe wählt dann unter den Einsendungen, je nach Höhe der eingegangenen Spenden, eines oder mehrere Projekte aus, welche mit dem Pfandboxgeld bedacht werden. Wichtig ist neben den Angaben zum Namen sowie der Höhe der benötigten Unterstützungssumme eine detaillierte Beschreibung des Verwendungszwecks.

Das bis zum 31. Januar 2019 in der Pfandbox gesammelte Geld kommt noch der Lebenshilfe Ebern zugute. Die Pfandbons ab dem 1. Februar werden für das neue Spendenziel verwendet. Vorschläge und Ideen können ab jetzt an info@ ihadg.de gerichtet werden. red