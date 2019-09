Betroffene sowie Interessierte, die über das Thema Burnout und Erschöpfungssyndrom mehr erfahren wollen, sind zum "Treffpunkt Burnout und Erschöpfungssyndrom" eingeladen. Am Donnerstag, 12. September, gibt es allgemeine Informationen, Antworten auf Fragen und Unterstützung. Die Gruppe trifft sich von 19 bis 21 Uhr im Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus in der Paul-Keller-Straße 17 in Forchheim. Weitere Auskünfte gibt es im Internet auf www.burnout-fo.de. red