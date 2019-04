Gruppe für Burn-out und Erschöpfung trifft sich

Betroffene sowie Interessierte, die über das Thema Burn-out und Erschöpfungssyndrom mehr erfahren wollen, sind zum "Treffpunkt Burn-out und Erschöpfungssyndrom" eingeladen. Am Donnerstag, 11. April, gibt es Informationen, Antworten auf Fragen und Unterstützung. Weitere Auskünfte gibt es im Internet auf www.burnout-fo.de. Die Gruppe trifft sich von 19 bis 21 Uhr im Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus in der Paul-Keller-Straße 17 in Forchheim.