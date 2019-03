Gruppe für Angehörige von Krebspatienten

In Nürnberg wird eine Gesprächsgruppe für Angehörige von Menschen mit Krebs angeboten - zum Austausch und zur gegenseitigen Unterstützung. Die Leitung hat Johanne Lennert, Diplom-Sozialpädagogin (FH) und Psychoonkologin (DGK). Die ersten Termine sind am 18. März, 15. April und 6. Mai, jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr. Anmeldungen bei der Psychosozialen Krebsberatungsstelle der Bayerischen Krebsgesellschaft im Marientorgraben 13 (2. Stock, Aufzug) in Nürnberg, Telefon 0911/49533, www.bayerische-krebsgesellschaft.de, E-Mail: kbs-nuernberg@bayerische-krebsgesellschaft.de, die gleichzeitig auch der Veranstaltungsort ist. red