Gruppe für Angehörige Demenzerkrankter

Auf Initiative einer Betroffenen gründet sich eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenzerkrankungen im Raum Haßfurt.

Das erste Treffen findet am Mittwoch, 11. April, ab 18 Uhr im Gesundheitsamt Haßfurt, Zwerchmaingasse 14 (Besprechungsraum, erster Stock) statt. Dies teilt die Leiterin der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KOS) am Landratsamt Haßberge, Monika Strätz-Stopfer, mit.

Demenz ist der Oberbegriff für Erkrankungsbilder, die mit einem Verlust der geistigen Funktionen wie Denken, Erinnern, Orientierung und Verknüpfen von Denkinhalten einhergehen. Dies führt dazu, dass alltägliche Aktivitäten nicht mehr eigenständig ausgeführt werden können. Dazu zählen zum Beispiel die Alzheimer-Demenz, die Vaskuläre Demenz, Morbus Pick, Frontotemporale Demenz und weitere Demenzformen.



Vergesslichkeit ist Alltag

Menschen mit Demenz können zum Beispiel Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis haben, oder damit, den Überblick über Handtasche oder Brieftasche zu behalten, beim Bezahlen von Rechnungen, bei der Planung und Vorbereitung von Speisen, bei der Erinnerung an Termine oder beim Verlassen der häuslichen Umgebung.

In der neuen Selbsthilfegruppe sollen Informationen und Erfahrungen ausgetauscht werden. Vor allem folgende Fragen stehen im Mittelpunkt: Wie gehe ich mit dem Erkrankten um? Welche Deeskalationsmaßnahmen gibt es? Wie kann ich mir den Alltag erleichtern? Dazu sollen auch Fachleute in die Gruppe eingeladen werden.

Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich bei Monika Strätz-Stopfer unter der Telefonnummer 09521/27313 oder per E-Mail an kos@hassberge.de melden und näher informieren. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. red