Grunzrätsel?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 21. November 2019 ist GUNZENHAUSEN.

Gunzenhausen ist eine Stadt und liegt in Mittelfranken, im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Sie liegt am Altmühlsee und ist ein staatlich anerkannter Erholungsort. Mit etwa 16.000 Einwohnern ist Gunzenhausen die zweitgrößte Gemeinde des Landkreises.



Highlights in Gunzenhausen:

- Das Archäologische Museum: Auf drei Etagen werden Exponate zur Vor- und Frühgeschichte von Stadt und Umland Gunzenhausen aus Stein, Bronze-, Urnenfelder- und Hallstattzeit präsentiert. Jeder Besucher wird auf eine Reise durch fünf Jahrtausende von Kultur- und Siedlungsgeschichte geschickt.

- Der Altmühlsee: Mit dem Altmühlsee liegt das Fränkische Seenland in Gunzenhausen direkt vor der Haustür. Hier kann man Baden, Angeln, Segeln, Surfen und Tauchen. Zudem gibt es Bootstouren, eine Minigolfanlage und verschiedene Wellnessangebote in den Freizeitbädern.

Gewinner

22 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Fast alle Rätlser lagen mit Gunzenhausen richtig. Der ein oder andere war sich nicht sicher, ob es sich dieses mal vielleicht nicht um Ebersdorf bei Coburg handelt.

Unter den korrekten Antworten wurde die Gewinnerin ausgelost: Nutzerin "Simone Gehringer" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Morgen wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)