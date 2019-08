Grundstück mit Auflagen

Einziger Tagesordungspunkt der Gemeinderatssitzung in Frensdorf war die Bauleitplanung für ein Grundstück im Westen des Ortsteils Lonnershof. Bauwerber war nach den Worten von Bürgermeister Jakobus Kötzner ein einheimischer Grundstückseigentümer. Die im Außenbereich liegende Fläche soll mittels einer Einbeziehungssatzung in die Ortsbebauung einbezogen werden. Das Grundstück, bislang eine landwirtschaftliche Fläche, grenze an die vorhandene Bebauung an. Nebenan befinde sich eine Pferdekoppel. Der Geltungsbereich der überplanten Fläche beträgt 970 Quadratmeter. Erschlossen werde das Grundstück über die Ortsstraße.

Die Festsetzungen der Satzung erläuterte in der Sitzung der Bamberger Planer Rüdiger Hellmich. Zweigeschossige Bauweise, Eingrünung des Grundstücks wie auch die Pflanzung von Obstbäumen wurden in die Festsetzungen aufgenommen. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst. Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird durchgeführt. See