Grundschule Zeil/Sand gewinnt Wettbewerb gegen sechs andere Schulen

Im Zeiler Hallenbad fand der Grundschulwettbewerb im Schwimmen der dritten und vierten Jahrgangsstufen statt. Die Mannschaft der Grundschule Zeil/Sand belegte dabei den ersten Platz in der Kategorie der größeren Grundschulen im Landkreis. Mit den Schülern freuten sich ihre Betreuer Alfred Junker und Kristina Franek, wie die Grundschule mitteilte.

Der Erfolg kam nicht von ungefähr. Bereits ab der ersten Klasse gehen die Buben und Mädchen der Grundschule Zeil/ Sand alle drei Wochen in ihrer Doppelstunde Sport ins Hallenbad. In der ersten und zweiten Jahrgangsstufe werden die Lehrkräfte von Alfred Junker unterstützt. Ab der dritten Klasse erhalten die Schüler die Möglichkeit, zusätzlich am Leistungskurs Schwimmen teilzunehmen.

Da das Hallenbad vor der Schließung steht, fand der Wettbewerb wohl das letzte Mal in Zeil statt. Die Mannschaft der Grundschule Zeil/Sand setzte sich dabei gegen die Teams aus sechs anderen Schulen durch. red