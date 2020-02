Grundschule wird offene Ganztagsschule

Die Anna-B.-Eckstein-Schule, also die Grundschule in Meeder, wird zur offenen Ganztagsschule. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag beschlossen. In einer Befragung der Eltern haben sich nach Auskunft der Rektorin 70 von 110 Eltern(paaren) für eine Ganztagsbetreuung ausgesprochen. Eileen Fritsche: "Der Bedarf ist deutlich da!" Dann differenziere sich aber die Nachfrage. 26 Eltern würden eine kurze Betreuungszeit bis etwa 14.15 Uhr bevorzugen, 13 Eltern würden ihre Sprösslinge gerne bis etwa 16 Uhr in der Betreuung lassen. Ebenso gebe es auch einige Eltern, die ihre Kinder wie bisher auch in einer Kindertagesstätte lassen würden. Nachdem die evangelische Kirchengemeinde die Mitarbeit in der offenen Ganztagsschule abgelehnt hatte, suchen Gemeinde beziehungsweise Anna-B.-Eckstein-Schule nach einem anderen gemeinnützigen Träger für die Bildungs- und Betreuungsangebote. Nichtsdestotrotz soll das Angebot einer offenen Ganztagsschule im Schuljahr 2020/21 starten, bei Bedarf sowohl in Kurzform als auch in Langform. mako