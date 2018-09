Grundschule Süd Höchstadt

Der Unterricht an der Grundschule Höchstadt-Süd beginnt im Schuljahr 2018/19 am Dienstag, 11. September. Der Unterricht für die 2. bis 4. Klassen beginnt um 8 Uhr und endet um 11.20 Uhr. Die Anfangsgottesdienste der Erstklässler finden für die römisch-katholischen Schulanfänger um 8 Uhr in St. Hedwig und für die evangelischen Schulanfänger ebenfalls um 8 Uhr in der Christuskirche statt. Anschließend treffen sich alle Erstklässler um 9 Uhr in der Aula der Grundschule Höchstadt-Süd. Der Unterricht endet an diesem Tag für die ersten Klassen um 10.15 Uhr. red