Grundschule soll ans Glasfasernetz

Am Montag, 6. Mai, um 19 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathauses in Burghaslach eine Sitzung des Marktgemeinderates statt, zu deren öffentlichem Teil die Bevölkerung eingeladen ist. Die Mitglieder des Gremiums beschäftigen sich unter anderem mit dem Neubau einer Kinderkrippe mit drei Gruppen (Würzburger Straße 27), mit der Beantragung einer Dorferneuerung für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses Gleißenberg und mit der Anbindung der Grundschule Burghaslach an ein Glasfasernetz (Ausbaubeschluss). red