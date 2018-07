Grundschule lädt zum Gruseln ein

eki



Huh, das wird schauerlich schön! Mit einem lustig-gruseligen Kindermusical wartet die Grundschule Ebern kurz vor Schuljahresende auf: Ein Lehrerteam hat mit rund 70 Schülern der zweiten bis vierten Klasse eine Aufführung des kindgerechten "Grusicals" von Renate und Werner Kern erarbeitet: "Villa Spooky". Die öffentliche Aufführung findet am morgigen Mittwoch um 18 Uhr in der Aula der Mittelschule statt, die sich für eine geisterhafte Stunde in die "Villa Nebelstein" verwandelt.Dort nämlich ist Bissgurius, genannt Bisso, zu Hause. Der kleine Vampir lebt vegetarisch, mag also kein Blut, und ist damit das schwarze Schaf der Familie. Deshalb wohnt er weit weg von seinen transsylvanischen Verwandten. Als sein Onkel das Anwesen verkaufen will, muss Bisso handeln. Er und seine Freunde verwandeln die Villa in ein gruseliges Spukhaus und können die anrückenden Käufer am Ende in die Flucht schlagen.Eine pfiffige Geschichte mit lustigen Liedern. Die Lehrerinnen Birgit Finzel , Jutta Helbig, Kerstin Hillmann und Bettina Oppelt haben das Stück mit ihrem Mädchen und Buben vorbereitet. Der Elternbeirat bewirtet die Besucher.