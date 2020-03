Grundschule Ebersdorf wird zum "Haus der kleinen Forscher"

"Wir sind die besten Forscher in ganz Coburg Land", so sang die Musik-AG der Grundschule Ebersdorf neulich lautstark in der Schulaula. Alle Grundschulkinder, deren Lehrkräfte und zahlreiche Gäste aus der Politik sowie einige Eltern waren zusammengekommen, um die Leistung der Kinder als "kleine Forscher" zu feiern.

Doch was bedeutet das eigentlich? Das "Haus der kleinen Forscher" ist eine MINT-Bildungsinitiative mit Sitz in Berlin, die in ganz Deutschland durch lokale Netzwerkpartner aktiv ist. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, also jene Fachgebiete, die heute besonders stark gefragt sind. Die Initiative setzt dabei auf die natürliche Neugier der Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter und möchte mit viel praktischem Tun diese Neugier erhalten und zum Forschen anregen. Grundschulen und Kitas, welche dies besonders intensiv tun, können sich dabei um ein Zertifikat bewerben.

So ist das nun an der Grundschule Ebersdorf geschehen. "Eigentlich machen wir an der Schule schon ganz lange wirklich tolle Sachen. Ich hab' nur das aufgenommen, was bereits eh schon geschieht, und habe meine Kolleginnen dazu motiviert, sich um das Zertifikat zu bewerben", erklärte Schulleiter Max Lachner.

Und was alles Tolles gemacht wurde in Ebersdorf, das zeigten die Kinder ihren Schulkollegen und Gästen live. Auch die Ehrengäste wurden gleich mit einbezogen und so stellten Ebersdorfs stellvertretender Bürgermeister Joachim Hassel und stellvertretender Landrat Christian Gunsenheimer unter der Anleitung der Klassenlehrerin echten Nebel her.

Nicht nur davon war Christian Gunsenheimer beeindruckt: "Ich finde es toll, dass ihr die Möglichkeit habt, so viele Experimente zu machen. Das ist nämlich das Spannendste an den Naturwissenschaften. Danke, dass ich heute auch mitmachen durfte. Und danke an eure Lehrer und die Schulleitung, dass sie es euch möglich machen, so spannend zu arbeiten."

Als Belohnung für die ganze Forscherarbeit erhielten die Klassensprecher der Klasse 4b, stellvertretend für die ganze Grundschule, abschließend die Plakette sowie ein "Dankeschön" überreicht. red