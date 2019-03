Grundschüler wollen zum Welterbelauf

Die Schönbacher Grundschüler wollen am Weltkulturerbelauf am Sonntag, 5. Mai, in Bamberg teilnehmen und sind dafür schon ins Training startet. Das Training ist zugleich ein Argument für den Sportplatz im Ebelsbacher Gemeindeteil.

Jeden Sonntag ab 10.30 Uhr herrscht Bewegung auf dem alten Sportplatz in Schönbach, der vor kurzem für ein Baugelände geopfert werden sollte. Die Schönbacher Bürger stemmten sich gegen diese Planung und wollen, dass das Sportfeld weiter eine sinnvolle sportliche Nutzung erfährt und für die Dorfgemeinschaft für andere Aktivitäten zur Verfügung steht.

Mit ihrem Trainer Michael Pfister trainieren nun die Grundschüler jeden Sonntag für das große Ereignis in Bamberg und die Eltern feuern ihre Buben und Mädchen beim Training an. Die Erwachsenen freuen sich über den Ehrgeiz und die Begeisterung der Kinder.

Als es noch Fußballer gab

Vor einigen Jahren wurde auf dem Sportplatz noch Fußball gespielt. Die Schönbacher hatten eine Mannschaft, die am Spielbetrieb teilgenommen hatte.

Wie so viele Vereine in der Gegenwart musste der Club den Spielbetrieb aufgeben. Es fehlte an Akteuren. Das Spielfeld erinnert an diese Zeiten des aktiven Fußballs in dem Dorf. gg/ks