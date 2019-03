Grundschüler nehmen an einem Gesundheitsprojekt teil

Die Klasse 1c der Grundschule Weisendorf ist dabei beim Gesundheitsprojekt "Klasse 2000 ". Die Firma Neumüller Elektronik GmbH übernimmt die Patenschaft.

Das Projekt "Klasse 2000 - stark und gesund in der Grundschule" ist das in Deutschland am weitesten verbreitete Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung sowie Sucht- und Gewaltvorbeugung in der Grundschule. Geschulte Gesundheitsexperten besuchen jede Klasse zwei- bis dreimal pro Schuljahr und geben bei den Grundschülern damit den Auftakt für interessante Gesundheitsthemen, die anschließend von den Lehrkräften vertieft werden.

Um dieses Projekt realisieren zu können, braucht jede Klasse einen Paten, der die Durchführung dieser speziellen Unterrichtsstunden finanziell ermöglicht. Die zweiten Klassen der Grundschule Weisendorf nehmen seit letztem Schuljahr an "Klasse 2000" teil, die jetzigen ersten Klassen konnten ebenfalls Sponsoren finden. Die Klasse 1c und ihre Partnerklasse konnten für vier Jahre das ortsansässige Unternehmen Neumüller Elektronik GmbH als Paten gewinnen. Mit einem Lied bedankten sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen Barnikel, Lehninger und Wrba bei ihren Paten für die Unterstützung.

Ab April kommen die Gesundheitsexperten in die ersten Klassen und stellen den Gesundheitsforscher "Klaro" vor. Natürlich bringt er interessante Themen mit. red