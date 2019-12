Grundschüler feierten

Die Jeki-Musiker stimmten in Langensendlbach jeden Morgen im Schein des Adventskranzes die Schüler auf Weihnachten ein und zum Abschluss der Adventszeit gab es eine Weihnachtsfeier an der Schule.

Nach dem gemeinsamen Beginn mit "Zünde an ein Licht" zeigten die Klassen ihr schauspielerische, tänzerisches und musikalische Können mit Liedern und kleinen Schauspielen zum Thema Weihnachten. Die Zuschauer erfuhren, wie "Verliebte Zahlen" die Weihnachtszeit verbringen, mit dem Laternensamba und einem deutsch-spanischen Weihnachtslied wurden die Kinder in fremde Länder entführt. Die Räuber des Weihnachtssternes traten in Aktion, ein Adventstanz und "Singen im Schein der Kerzen" rundeten das Programm ab. red