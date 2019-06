Schon seit 2012 findet in Hemhofen der Schülerlauf "Kinder laufen für Kinder" statt, dessen Erlös sozialen Projekten zugute kommt. Nun steht das Endergebnis der diesjährigen Veranstaltung fest: Die Kinder sind insgesamt 2212 Kilometer gelaufen und haben damit einen Gesamtbetrag von 3886 Euro erzielt. Davon gehen 2332 Euro als Spende an den Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland. 40 Prozent darf die Schule zur eigenen Verfügung behalten, was 1554 Euro entspricht. ts