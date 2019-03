Grundschüler beweisen ihre Fitness

Der bayerische Landes-Sportverband (BLSV), die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) und das bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus haben vor kurzem in Augsburg die Landessieger des Sportabzeichen-Schulwettbewerbs 2017/18 geehrt. Ausgezeichnet wurden Schulen, die im Schuljahr 2017/18 besonders viele Schüler für das Ablegen des Sportabzeichens motivieren konnten, heißt es in einer Pressemitteilung des BLSV. Auch die Grundschule Herzogenaurach gehörte zu den Siegern. Das Sportabzeichen ist seit vielen Jahren eine wichtige Breitensportkampagne für Jung und Alt und steht damit wie keine andere Bewegung für eine lebenslange Fitness, so die Pressemitteilung weiter.

Ein besonderer Gast

Bei der feierlichen Ehrung mit Rahmenprogramm in den Räumen der Handwerkskammer für Schwaben in Augsburg waren neben neun zu ehrenden Schulen BLSV-Präsident Jörg Ammon, Anna Stolz (FW, Staatssekretärin des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus), Susanne Sylvester (Hauptabteilungsleiterin Kommunikation der Handwerkskammer für Schwaben), Klaus Drauschke (BLSV-Vizepräsident Breitensport und Bildung) sowie weitere Vertreter des BLSV-Präsidiums anwesend. Als besonderer Gast war "Trimmy", das Maskottchen des Deutschen olympischen Sportbunds, anwesend. red