Grundschüler belegen Platz 1 in Oberfranken

Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) veranstaltet alljährlich einen Sportabzeichen-Schulwettbewerb für alle Grundschulen in Bayern. Teilnahmeberechtigt sind alle Schüler ab der ersten Jahrgangsstufe. Ziel ist die Förderung von Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Diesen vier Disziplingruppen sind verschiedene sportliche Aktivitäten zugeordnet; die Wettbewerbsteilnehmer wählen jeweils diejenige für sich frei aus, in der sie antreten wollen.

Da in Poxdorf im letzten Jahr die Schüler aller Klassen zusätzlich zum Sportunterricht vierzehntägig eine Doppelstunde Schwimmen absolviert hatten, erfüllten alle Schüler die Voraussetzung, beim Schwimmen antreten zu können. Am Wettbewerb in der Kategorie A (Schulen mit 50 bis 100 Schülern) beteiligten sich deshalb 62 Kinder. 53 Kinder waren erfolgreich und erhielten das Sportabzeichen, und zwar gab es 17 bronzene, 30 silberne und 6 goldene Sportabzeichen. Damit belegte die Poxdorfer Grundschule in ihrer Kategorie den ersten Platz in Oberfranken und den dritten Platz in Bayern.

Drei Schüler reisten nun in Begleitung ihrer Schulleiterin Antje Brück und ihrer Lehrerin Beate Diel zur Siegerehrung nach Mainleus (Kreis Kulmbach); in der dortigen Mittelschule fand die feierliche Übergabe der Abzeichen und Urkunden statt. Die Poxdorfer erhielten dazu noch ein Preisgeld von 200 Euro.

Von diesem Geld sollen nun Kleingeräte für die Turnhalle angeschafft werden, zum Beispiel Springseile oder Heuler, spezielle Bälle, an denen federähnliche Gebilde befestigt sind und die beim Werfen Heulgeräusche erzeugen. Man kann damit Wurftechnik und Koordination trainieren. ni