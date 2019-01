Grundschüler bekommen eine Trinkstation

Die Genossenschaftsstiftung der VR "meine Bank" stattet die Grundschule Oberreichenbach mit einer Trinkstation aus. Den Spendenscheck nahmen Zweite Bürgermeisterin Sandra Berlacher (FW) und Rektorin Maria Maibom von Stiftungsvorstand Klaus Gimperlein und Kuratoriumsvorsitzendem Walter Zeleny entgegen.

Bürgermeister Klaus Hacker (FW) war mit der Bitte um eine Trinkstation an das Stiftungskuratorium herangetreten, zu dem unter anderem Harald Koch und Robert Wirth gehören. Mit der Trinkstation sollen 50 Grundschüler und 45 Hortkinder kostenlos mit frischem Wasser versorgt werden. "Die Kinder wünschen sich seit langem eine Trinkstation", informierte Maria Maibom bei der Übergabe. Mit der Spende soll eine "Tisch-Trinkstation" angeschafft werden. Die "große Schwester", eine Boden-Station, ist bereits seit einigen Jahren in der Grundschule Aurachtal im Einsatz und wird rege genutzt. Nach der Installation sind dann im Geschäftsgebiet des Kreditinstituts insgesamt 13 Stationen für rund 5000 Schüler täglich im Einsatz. Eine passende Trinkflasche gibt es für jeden Schüler gratis von der Bank dazu, kündigte Stiftungsvorstand Karl-Heinz Endlein an.

Weitere Spenden gingen an die ambulante Betreuungsstelle des Diakonischen Werkes in Neustadt für einen Kleinwagen, an die Feuerwehr Burghaslach für eine Rettungsstation, die bei Autobahn-Einsätzen benötigt wird, und an die Drittklässler der Grundschule Scheinfeld für den Ernährungsführerschein. Ausgezeichnet wurden die drei Preisträger des Förderpreises "Wir suchen junge Bessermacher", darunter der EJB Uffenheim und die Landjugendgruppen aus Wallmersbach und Unterickelsheim. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis wurde zum zehnjährigen Gründungsjubiläum der Stiftung unter Jugendgruppen ausgeschrieben. Zehn Projekte bewarben sich mit einem Gemeinschaftsprojekt und nahmen am Online-Voting teil. 2200 Stimmen wurden abgegeben und ermittelten in vier Wochen die Sieger. Claudia Pehl