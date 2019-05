Kirchlauter vor 14 Stunden

Grundsatzbeschluss für die Abwasserentsorgung

In der für Dienstag, 7. Mai, anberaumten Sitzung des Gemeinderats Kirchlauter geht es um die Grundsatzentscheidung zum Anschluss Pettstadts an die Kläranlage in Kirchlauter und den Kauf eines Minibagg...