Grundsätzlich in guter Verfassung: Skurriles zum Grundgesetz

Zur Feier des 70. Jahrestages der Verabschiedung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland lädt das Wildwuchs-Theater am morgigen Donnerstag um 19 Uhr zu einer szenischen Lesung "Grundsätzlich in guter Verfassung" in den Barocksaal des Palais Schrottenberg in der Ka-sernstraße 1 ein.

Abwechslungsreiche Sammlung

Das Jubiläum bietet dabei sowohl einen Anlass zur unmittelbaren Betrachtung der 19 Artikel des ersten Abschnitts, der Grundrechte, als auch zu einer tieferen Auseinandersetzung mit den entstehungsgeschichtlichen Hintergründen, die deren Festlegung vorangingen und unter dem Eindruck des Weltkrieges eine Rechtsstaatlichkeit etablieren, die Hand in Hand mit den europäischen Demokratien ein Zusammenleben in Frieden und Freiheit erlauben. Auf diesem Fundament entsteht eine abwechslungsreiche Sammlung von Artikeln, Texten und Anekdoten, die Übersehenes und Skurriles vermittelt, ohne auf ein Augenzwinkern zu verzichten. Der Eintritt zu der szenischen Lesung ist frei, Spenden sind jedoch willkommen. Und bei schönem Wetter findet die Veranstaltung draußen statt. red